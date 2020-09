L'ambaixador Àngel Ros visita l'Institut espanyol María Moliner

L’ambaixador espanyol, Àngel Ros, va visitar ahir l’institut María Moliner, on va poder veure les mesures de seguretat establertes i conversar amb els alumnes.

Actualitzada 17/09/2020 a les 06:09

Martí Pons Andorra la Vella

Una pregunta, professora, què hi posa a la part baixa de la pissarra?” Una frase normal, dins d’una classe atípica d’història de nivell de segon de l’ESO. Aquest és el panorama que va poder apreciar l’ambaixador espanyol, Àngel Ros, en una visita ahir al matí a l’institut María Moliner, a la Margineda.



Ús de la mascareta, gel hidroalcohòlic i indicacions pels passadissos per marcar el sentit en què s’han de dirigir els alumnes. Aquestes són algunes de les mesures que el centre ha implantat, a partir dels decrets del Govern, i que han de servir per evitar que hi hagi nous contactes. De fet, Ros va celebrar que de moment no hi hagi cap cas detectat. “Esperem que sigui així tot el curs i que no hi hagi d’haver alteracions en els estudis”, indicava.



L’entusiasme per tornar a les classes després de sis mesos es notava, si més no per retrobar-se amb aquell amic o company amb qui s’està acostumat a compartir moltes hores. Ara és diferent. La separació entre taules dificulta que aquelles xerrameques puguin continuar parlant, o que el “dormilega” pugui fer mandres, ja que hi ha menys alumnes del normal i el professor té la capacitat més fàcil per detectar-ho.



Els àpats també són diferents. Els lents hauran d’acostumar-se a anar ràpid, ja que només disposen de trenta minuts per dinar. Per seguretat, s’han establert dos torns, cadascun amb horaris. Així, un alumne seu sempre al mateix lloc i pot mantenir la distància. A més, només es pot treure la mascareta quan ja és a taula per menjar. Una vegada acaba el torn, segons van explicar des de la direcció del centre, es procedeix a la desinfecció de l’espai per garantir la seguretat de l’alumnat. I algun estudiant a qui no li acaba de convèncer ho va trametre a l’ambaixador.



Amb tot plegat, 300 alumnes van començar dilluns la secundària i el batxillerat al María Moliner, als quals s’han de sumar els 400 de primària a Escaldes i els dels centres concertats i privats. En total, doncs, una xifra que arriba als 3.000 estudiants del sistema educatiu espanyol i que es manté similar a les del curs anterior.