Jover defensa al Consell “l'ínfim cost” de pertànyer a l'FMI

López assegura que l’adhesió a l’organisme “posa en risc” la sobirania financera d’Andorra

Actualitzada 17/09/2020 a les 17:14

Adrià Esteban Andorra la Vella

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha presentat aquesta tarda al Consell General la proposta d’adhesió al Conveni constitutiu del Fons Monetari Internacional (FMI), a la qual el PS ha presentat una esmena a la totalitat. En aquest sentit, Jover ha defensat que el cost per a l’Estat serà “ínfim”, ja que haurà d’abonar 4.609 euros anuals i haurà de bloquejar un total de 259.838 euros. Per contra, el president del grup parlamentari del PS, Pere López, ha assegurat que l’adhesió a l’organisme “posarà en risc” la sobirania financera d’Andorra. Per la seva banda, CC, terceravia i L’A han mostrat suport a l’adhesió perquè Andorra esdevingui el 190è membre de ple dret del FMI.

