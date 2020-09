Imprudència d'uns ciclistes a la General 1

Un vídeo mostra com tres ciclistes creuen la carretera de manera sobtada a l'alçada del Punt de Trobada per incorporar-se al carril de pujada

Actualitzada 17/09/2020 a les 17:56

Redacció Andorra la Vella

Un usuari de Twitter (@VinceVanDriver) va compartir a les xarxes un vídeo gravat des de la càmera davantera del seu vehicle en el qual es veia la imprudència de tres ciclistes a la Carretera General 1, a l'alçada del Punt de Trobada. Tots ells van creuar els dos carrils de baixada, quan passaven alguns vehicles, per incorporar-se al carril de pujada des del centre comercial i en direcció al poble de Sant Julià de Lòria. El vehicle que pujava va haver d'aturar-se en sec per deixar que dos dels ciclistes que es volien incorporar al carril passessin.



Les imatges es van gravar ahir a les 14 h i van generar un debat a la xarxa. El cònsol menor de la capital, David Astrié, va ser alguns dels usuaris que van replicar el vídeo. "Fas ben fet en denunciar aquestes conductes", va començar escrivint Astrié, que com a ciclista va remarcar que "no em sento representat en absolut. M'esforço cada dia que surto en canviar la perecepció dels conductors en vers els ciclsites". A més, va animar a tots els ciclistes a seguir una bona conducta.

