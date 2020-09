Govern reprograma les freqüències del transport públic i amplia el nombre de busos

L'executiu ha fet alguns reajustaments per adequar-lo a la demanda després de les incidències dels darrers dies

L'odissea de tornar a casa Cues i aglomeracions d'estudiants de l'escola andorrana de Santa Coloma per fer ús del bus lliure. Fernando Galindo

Actualitzada 17/09/2020 a les 19:13

Redacció Andorra la Vella

El servei de transport nacional, que depèn del ministeri de Presidència, Economia i Empresa, ha fet alguns reajustaments al servei de transport públic després de les incidències dels darrers dies en què s'han produït aglomeracions d'usuaris, especialment a les hores de sortida i entrada d'alumnes a les escoles. El Govern ha acordat amb els representants de les companyies adjudicatàries de les línies de transport reforçar els efectius de vehicles per als usuaris de bus lliure. A més, es reprogramaran les freqüències, ajustant-les als horaris amb més requeriment de serveis per tal de poder adaptar la capacitat de transport a la demanda actual. També s’ha acordat amb els centres escolars que s’oferirà informació referent als horaris, parades i freqüències.



Aquestes mesures arriben després dels controls i inspeccions constants per part del servei de transport regular nacional de viatgers per detectar les mancances en el servei i aplicar noves mesures si s'escau. Cal recordar que actualment la capacitat màxima en els vehicles de transport públic de viatgers és del 75%. Les mesures s’afegeixen a les que ja es van aplicar a partir del 9 de setembre, quan es van incrementar les freqüències del Bus Express i de la L2 i la L6.