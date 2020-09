Encamp tanca el primer semestre amb un dèficit de 807.000 euros

El comú només ha liquidat un 6,6% dels impostos directes del total previst per aquest exercici

Lorena Giménez Andorra la Vella

El comú d'Encamp ha tancat l'execució pressupostària del segon trimestre amb un dèficit de 806.531,15 euros i un nivell d'endeutament del 56,26%. Així ho ha explicat la consellera de Finances, Josefina Rodríguez, durant la sessió de consell de comú que s'ha celebrat aquesta tarda, qui ha manifestat que "aquesta xifra es deu a que el comú no ha ingressat les quotes corresponents a les llars d'infants i a les activitats esportives o culturals, entre altres, durant el període de confinament per la pandèmia de la Covid-19". Així doncs, Rodríguez ha indicat que "el comú només ha liquidat un 6,6% dels impostos directes del total previst per aquest exercici a causa de l'ajornament per al tercer trimestre de l'impost sobre la propietat immobiliària i l'impost sobre rendiments arrendataris".



Tanmateix, durant la sessió de comú, Laura Mas, la cònsol major, ha posat en relleu que la corporació construirà un centenar de noves places d’aparcament a la zona de la Vena i a la zona de les Bons. Mas ha exposat que l'aparcament de les Bons comptarà amb una zona verda, un parc infantil i un pipicà, i en el cas de la Vena amb una connexió peatonal amb l'avinguda de Joan Martí