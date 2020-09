Encamp obre les inscripcions per a les activitats esportives

A partir del 28 de setembre començaran les diferents activitats per a infants, joves, adults i gent gran

Actualitzada 17/09/2020 a les 17:05

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Encamp ha obert les inscripcions per a activitats esportives per aquesta temporada per a infants, joves, adults i gent gran, les quals començaran a partir del 28 de setembre. El conseller de Joventut, Esports i Via Pública de la parròquia, Xavier Fernàndez, ha explicat que "s'aplicarà una bonificació del 30% en la inscripció a aquelles persones que estiguessin inscrites en una activitat el curs passat i que es van haver de cancel·lar per l'emergència sanitària". Les inscripcions es poden fer online a través de la web del comú.



Entre les activitats que es duran a terme al poble d'Encamp per a infants i joves hi ha la natació, waterpolo, arts marcials, taekwondo, judo, karate, kung fu, fubtol, fubtol sala, vòlei, gimnàstica rítmica i artística, psicomotricitat infantil, tir amb arc i dansa esportiva. La novetat d'aquesta temporada són les activitats de curses i modelisme slot "scalextric", així com les escoles de pàdel i tennis. Pel que fa al Pas de la Casa, també hi haurà natació, futsal, ioga, i les novetats de psicomotricitat i activitats multiesports (bàsquet, pàdel, bàdminton, hoquei i handbol).



Entre l'oferta per adults a Encamp hi ha les arts marcials, natació, vòlei, bàsquet, així com pàdel i tennis, mentre que la gent gran es pot inscriure a activitats aquàtiques de manteniment.



Els preus per a infants i joves és de 163 euros per una activitat, 307 euros si se'n fan dues, i 220 euros per cada activitat a partir de la tercera inscripció. El preu de les activitats que es realitzen una vegada a la setmana serà de 83 euros. El preu de les activitats d'adults sent socis és de 113 euros per trimestre i 138 euros pels que no ho siguin. El comú ha recordat que les places són limitades i que se seguiran totes les mesures de prevenció per la Covid-19.