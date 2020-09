Els rastrejadors es traslladen a l'edifici de les Columnes

Actualitzada 17/09/2020 a les 06:31

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

L’equip de rastrejadors, així com la resta de l’àrea Covid-19 del Govern, es van traslladar des del dimarts passat a la tercera planta de l’edifici de les Columnes, que fins aquest mes de setembre ocupava Justícia, mentre que l’àrea de vigilància habitual es mantindrà a la ubicació actual.



Però, segons va poder saber el Diari, durant el dia d’ahir hi va haver molts problemes de connectivitat, ja que els usuaris o no podien contactar telefònicament amb aquesta àrea del ministeri, o bé les trucades es tallaven i es dificultava la tasca dels rastrejadors.



Aquesta situació va causar malestar entre les persones que requerien poder parlar amb els serveis de Salut. Fonts properes al ministeri de Salut van atribuir aquests problemes de connexió al trasllat que s’estava duent a terme, i van indicar que durant el dia d’avui esperen que puguin estar plenament resolts.