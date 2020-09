Els psicòlegs reclamen atenció de salut mental a primària

El COPSIA remarca la seva posició per al pla del ministeri de Salut

El Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra ha remarcat novament la seva posició en referència al Pla de Salut Mental del ministeri de Salut, amb qui s'ha mantingut diverses converses. Els psicòlegs han reclamat la necessitat d'un sistema d'atenció primària en salut mental que sigui capaç d'atendre les demandes de tota la població i que complementi els serveis de trastorn mental greu que s'estan donant. En aquest sentit, han lamentat que les estructures públiques actuals estan orientades principalment al tractament dels trastorns mentals greus, i els lleus o moderats han de ser tractats majoritàriament de forma privada, fet que no tothom es pot permetre econòmicament i deixa com a únic recurs el metge referent. "El risc d'aquesta manca de recursos assistencials públics és la cronificació, l'empobriment del sistema de salut general, la sobrecàrrega d'estructures, que a priori són les encarregades d’atendre els trastorns mentals greus i l’atenció basada en els tractaments psicofarmacològics com a recurs davant les llistes d’espera per atendre els casos més greus al sistema públic", ha lamentat el COPSIA en l'escrit, en el qual s'ha mostrat novament disposat a col·laborar. Els psicòlegs també han recordat que al darrer informe de l'OMS s'alerta que als països d’ingressos alts no aconsegueixen donar assistència a entre el 35% i el 59% dels trastorns mentals greus. "Considerem que el model andorrà ha d’assegurar donar el màxim d’assistència possible", han indicat.



A més, des del COPSIA han reclamant la necessitat de la incorporació del psicòleg com a referent assistencial. "Creiem que per oferir una assistència de qualitat, basada en l'evidència, i amb garanties d'eficàcia, el psicòleg s'ha de conformar com una figura bàsica en la xarxa assistencial, situat en una posició horitzontal i complementària al psiquiatra", han remarcat.