Els hotelers preveuen una temporada d'hivern molt complicada

La Unió Hotelera remarca que l'arribada de visitants de fora dels països veïns està bloquejada

Actualitzada 17/09/2020 a les 15:15

El director de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Jordi Pujol, ha afirmat que des de l'entitat preveuen una temporada d'hivern complicada. "Malgrat que no ens trobem en la mateixa situació a l'estiu, ja que sabem que durant els caps de setmana tindrem gent i podrem facturar, també som conscients que el balanç final no pot ser bo després d'haver estat tancats quatre mesos amb zero ingressos", ha indicat. Pujol també ha exposat que un dels factors dels quals estan més pendents són els turistes que no siguin dels països veïns que suposen un 30% dels clients entre setmana i ha destacat que "ara mateix l'arribada de visitants d'altres països està completament bloquejada i a grans xifres el turisme internacional ha caigut un 99% durant l'estiu".



El director de l'UHA ha manifestat que l'entitat dona suport a la demanda de part del sector econòmic d'allargar els ERTO fins al mes de març de l'any vinent. "Tenint en compte la temporada que hem tingut els darrers mesos creiem que s'haurien d'estendre les ajudes del Govern, tot i que aquesta decisió depèn de com evoluciona l'hivern, els rebrots i la situació sanitària en general", ha assenyalat Pujol.