Els docents podran ser contractats de forma interina amb un cicle universitari

Jover exposa les dificultats per cobrir vacants i afirma que la mesura és de caràcter temporal

Actualitzada 17/09/2020 a les 06:36

Adrià Esteban Andorra la Vella

El ministre portaveu, Eric Jover, va anunciar ahir a la roda de premsa posterior al consell de ministres que, de forma temporal, es flexibilitzaran els requisits per exercir en el món de la docència, dins del sistema educatiu andorrà. Així doncs, a partir d’ara, segons figura a l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà, es podrà contractar personal interí que posseeixi una titulació oficial de primer cicle universitari de l’àmbit de l’especialitat corresponent.



“Hi ha determinades especialitats que costa cobrir malgrat les bosses d’interins i la crisi de la Covid-19 pot agreujar aquestes dificultats”, va esgrimir el ministre. Cal remarcar que aquesta possibilitat només s’emmarca en el cas que un professor estigui de baixa durant un període superior als 15 dies naturals. Igualment, Jover va subratllar que aquesta contractació, de caràcter temporal, no donarà dret al personal interí a accedir als processos de selecció ni a formar part de la borsa de treball d’aquest nivell edu­catiu.



Concretament, aquesta modificació circumscriu mestres de segona ensenyança, batxillerat general i professional, formació d’adult i formació andorrana. “És una mesura que busca donar flexibilitat en casuístiques puntuals perquè les classes quedin cobertes el més ràpidament possible”, va sostenir Jover. Així mateix, el ministre va assegurar que no es tracta d’àrees concretes en les quals manqui personal, sinó que la complexitat rau en el fet de tenir la capacitat de vehicular l’assignatura en diferents llengües. Sobre aquesta qüestió, cal recordar que fins ara la normativa preveia que el docent destinat a aquest nivell educatiu hagués de posseir, com a mínim, una titulació oficial de segon cicle universitari a més d’una de primer, de les quals una havia de ser de l’àmbit de l’especialitat corresponent.