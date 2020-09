Els comuns cobraran una taxa per la tinença de gossos

Actualitzada 17/09/2020 a les 06:06

ATURAT EL CENS CANÍ QUE PERMETRÀ MULTAR ELS AMOS QUE NO RECULLEN ELS EXCREMENTS

El registre de l’ADN dels gossos que ha de servir per identificar i sancionar els propietaris dels cans que no recullin les tifes del carrer està actualment en stand by. Fa uns mesos, el laboratori que va rebre la concessió per tirar endavant el projecte informava d’un retard que atribuïa a una manca de coordinació entre Govern i comuns. Les primeres previsions situaven l’inici del registre d’ADN caní durant el març passat, però les eleccions comunals del desembre i la falta d’entesa entre institucions va provocar un endarreriment que es va agreujar encara més amb l’arribada de la pandèmia. Tot plegat ha provocat que a hores d’ara no hi hagi novetats sobre el cens caní i que tampoc es compti amb un calendari nou per a la seva implementació. El primer pas per poder arribar a multar és crear un registre del cens amb l’ADN dels animals per saber de qui és la tifa. Per fer-ho, és necessari realitzar una analítica a cada can. La prova, segons van informar els comuns, té un cost de 38 euros que finalment es va acordar que costejaven les corporacions. El projecte també inclou informació per als veterinaris, plaques identificatives per als gossos censats i formació per als treballadors comunals encarregats de la recollida dels excrements.

Les corporacions comunals han arribat a un primer acord per impulsar una taxa de tinença de gossos a totes les parròquies. La qüestió es va posar sobre la taula en la darrera reunió de cònsols, tot i que la decisió no es va fer pública perquè manquen encara per definir els detalls. La intenció dels cònsols és, però, que el tribut es pugui incorporar en els pressupostos per a l’any vinent i, per tant, es pugui començar a cobrar a partir del 2021.Falta per tancar encara, però, quin serà l’import de la taxa. El que es planteja és que el cost variï segons la mida i la raça del gos, però que estigui unificat a totes les parròquies. Una altra possibilitat que hi ha sobre la taula és que la taxa inclogui excepcions en el cas de les persones que tenen animals que els ajuden en la tasca laboral, com ara els gossos de pastor o els animals d’assistència, la majoria gossos pigall, que ajuden les persones amb algun tipus de discapacitat.Segons la normativa, per impulsar una nova taxa cal definir a què aniran destinats els diners que es recaptin. A final del 2017, els cònsols de les set parròquies ja van plantejar impulsar aquesta taxa amb la finalitat de destinar-la a pagar els costos de les proves d’ADN de les tifes de gossos, mesura que tenia com a objectiu multar els propietaris que no recollissin els excrements de l’animal. El plantejament actual podria passar per ser més general i anar destinat senzillament a la neteja dels carrers de cada localitat per tal de mantenir les voravies netes.La neteja dels carrers ha sigut motiu de discussió en les diferents parròquies diverses vegades i ha generat polèmica cada cop que una corporació ha pres una decisió relacionada amb la problemàtica. Un exemple clar va ser quan la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va fer obligatori l’ús d’una ampolla d’aigua per ruixar l’orina dels gossos. Una mesura que després s’ha ampliat a Sant Julià de Lòria i s’ha plantejat també a altres parròquies com Escaldes-Engordany. Pel que fa a la recollida dels excrements, les multes són generalitzades però tot i així encara hi ha propietaris que no compleixen el deure. En aquest sentit, el comú de la Massana va apuntar ahir que intensificarà el control a la zona del camí ral de recollida d’excrements de gossos després de constatar que continua havent-hi molts propietaris que no compleixen les normes bàsiques d’higiene de les mascotes a l’hora de passejar-les.La proposta d’impulsar una taxa no és una iniciativa particular d’Andorra, ja hi ha altres territoris que tenen implementada una taxa de tinença d’animals de companyia per ajudar a pal·liar les despeses de neteja i higiene pública. En són un exemple Terrassa, Collbató o Girona.