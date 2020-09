El Govern i la companyia afirmen que el servei de bus s'ajustarà en breu

Ambdós valoren que els reforços per adaptar-se a l’aforament del 75 per cent són suficients

Anna Ribas

Adrià Esteban Andorra la Vella

El president de la Cooperativa Interurbana, Gabriel Dallerès, va afirmar ahir que la situació que es viu a les parades d’autobús és la mateixa de sempre: “Cada any a l’inici del curs escolar es disse­nya el servei d’una manera i després s’adapta” en funció de si els autobusos van molt plens o tenen espai disponible. “Els serveis dels primers dies no són els definitius”, reiterava, per afegir que habitualment analitzen la primera setmana de curs i que dediquen la segona a “afinar” el servei.



Respecte a la limitació del 75% de l’aforament, va destacar que “els carnets de bus lliure es compten per milers” i que han hagut de fer una tasca per “redistribuir recursos”, ja que disposen de vehicles amb diferents capacitats de passatgers. A més, va detallar que el servei de bus lliure té dues limitacions horàries: no pot passar més d’una hora entre que l’alumne surt de casa i arriba a l’escola, i a la sortida del centre l’estudiant no pot estar més de quinze minuts sense pujar a un autobús. “Tot i la reducció de la capacitat hauria de ser possible perquè en hores punta els vehicles passen bastant seguits i no hi hauria d’haver gaires problemes”, valorava.



D’altra banda, va apuntar que, com cada any, es dediquen vehicles de reforç perquè “les línies ordinàries no ho poden absorbir tot”, i així poden donar resposta a les necessitats dels alumnes i dels usuaris habituals. En la mateixa línia, el ministre portaveu, Eric Jover, va afirmar ahir en roda de premsa que “els reforços que s’han efectuat al bus lliure són suficients per desenvolupar l’activitat normal”. Tanmateix, va exposar que “els primers dies de curs escolar sempre necessiten certs reajustaments perquè els estudiants s’han d’acostumar tant a les rutines com a les freqüències”. “Els vehicles que estan a disposició són suficients per poder treure els alumnes de manera ordenada amb l’aforament del 75%”, insistia. Altrament, va apuntar que Educació treballa per establir altres mesures “que donin més confort i reduir els punts de saturació. Per la seva part, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va apreciar que si la taxa de reproducció del virus baixa s’elevaran els aforaments.

