El comú anul·la la Fira d'Andorra la Vella

La corporació liderada per Conxita Marsol pren la decisió "per prudència i coherència"

Actualitzada 17/09/2020 a les 20:06

Martí Pons Andorra la Vella

La Fira d'Andorra la Vella no se celebrarà enguany. El comú de la capital ha decidit anul·lar l'esdeveniment per "coherència i prudència" davant la situació actual de la pandèmia. "No volem ser còmplices del bitxo", ha indicat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, que ha argumentat que "fer una fira reunida en un espai amb els estands separats és molt difícil, igual que controlar l'aforament". Amb l'anul·lació de la Fira, el comú no haurà de fer front a una despesa de 400.000 euros que suposa organitzar l'esdeveniment. Marsol ho ha explicat durant la sessió del consell de comú d'aquesta tarda. Per la seva part, des de minoria comunal s'ha lamentat que la decisió s'hagi pres a un mes i escaig de la celebració de la Fira, i segons ells s'hauria d'haver fet fa uns 15 dies ja que ja hi ha algunes empreses que havien fet alguna inversió.



L’institut de música de la capital comptarà amb la figura d’un nou coordinador

El comú també ha aprovat aquesta tarda en la sessió ordinària la creació de la figura d’un nou coordinador a l’Institut de Música. El conseller de Cultura, Miquel Canturri, ha explicat que aquesta incorporació suposa un replantejament de l’organigrama del centre. Canturri, que ha informat que encara s’està acabant de definir qui serà la persona encarregada, aquesta haurà de liderar l’equip, assegurar la participació de la comunitat educativa i dirigir i acompanya la directiva de l’Institut, entre altres funcions.

També la corporació ha aprovat un canvi en l’elecció del cap d’estudis. Marsol, ha explicat que serà els claustre de professors els encarregats d’escollir aquesta figura, ja que fins ara ho feia la junta de govern del comú. "Pensem que és una forma més democràtica d’escollir aquesta figura" ha indicat la cònsol.

Per escollir el nou cap d’estudis, la corporació ha tret aquesta mateixa tarda un edicte intern perquè els interessats puguin presentar la seva candidatura. Cal recordar que el claustre acutal està format per 28 professors amb més de 400 alumnes, i l’intenció de l’equip de Govern "és tornar a activar el centre com havia estat fa uns anys enrere amb una participació activa en l’àmbit cultural del país" ha indicat la cònsol. La durada del càrrec té una previsió de dos cursos, i que no pugui repetir al càrrec una tercera vegada consecutiva si fos el cas.



A proposta de la minoria, la consellera socialdemòcrata Lídia Samarra, ha matisat que el cap d’estudis hauria de rebre una remunació extra tenint en compte la responsabilitat que comporta el càrrec. La cònsol, a favor de la proposta, ha incidit que s’especificarà en el regament, més enllà del canvi de calendari docent que comporta.