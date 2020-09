El canvi climàtic centra el debat de la reunió de ministres de Medi Ambient

Actualitzada 17/09/2020 a les 06:38

Eduard Piera Andorra la Vella

La trobada de ministres de Medi Ambient, emmarcada dins la Cimera Iberoamericana, va tenir lloc ahir, de manera telemàtica, després de més de deu anys sense fer-se. “La reunió que s’ha celebrat és una fita que ha aconseguit Andorra, perquè feia més de deu anys que no es reunia”, va destacar la secretària general de la Cimera Iberoamericana, Rebeca Grynspan, que va afegir que “devem a la secretaria pro tempore que ostenta Andorra que avui s’hagin pogut trobar els ministres amb altres agents, la FAO, la Codia o la xarxa d’oficines del canvi climàtic”. La secretària va destacar que “és un dia que cal celebrar, perquè el fet que tinguem els 22 països participant en aquesta reunió és una fita que cal destacar. Andorra ha marcat un abans i un després a la Cimera Iberoamericana”. Grynspan va recordar que “en l’agenda 20-30 els problemes mediambientals són molt importants i Andorra li ha donat un marc de treball”.



Per la seva part, la ministra de Medi Ambient i Agricultura, Sílvia Calvó, va destacar “l’honor i la satisfacció” que la secretaria pro tempore andorrana hagués pogut dur a terme la trobada de ministres de Medi Ambient i va afirmar que “hem treballat per assolir el màxim consens perquè tota la regió iberoamericana es pugui sumar al document” que s’elevarà a la Cimera de caps d’Estat i de Govern. Sobre els consensos aconseguits, Calvó va manifestar que una part d’aquests giraran entorn “al canvi climàtic i a la pèrdua de la biodiversitat, que hem tractat conjuntament”.