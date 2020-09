DA s'oposa a retardar la llei de procediment civil

Enseñat assenyala que no té cap sentit aprovar una nova moratòria

Actualitzada 17/09/2020 a les 06:18

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Els grups de la majoria no tenen la intenció d’aprovar una nova moratòria per a la Llei de procediment civil, demanda que va fer dimarts el Col·legi d’Advocats. Carles Enseñat, president del grup parlamentari demòcrata, va defensar ahir l’entrada en vigor de la llei, que actualment ja es troba en una moratòria d’un any.



Enseñat va ser clar contradient les argumentacions dels advocats, que consideren que la llei podria agreujar els terminis judicials. Demòcrates considera que serà tot el contrari, que aquest text legislatiu dotarà de major agilitat la justícia i els processos, de manera que en una sola vista oral els advocats podran presentar les proves i les al·legacions sense necessitat de l’actual sistema, que es pot allargar mesos. “Ara anem al·legació rere al·legació i tot s’allarga, no té cap sentit retardar més l’entrada en vigor de la llei”, va indicar Enseñat.



El president del grup de DA va afegir que les excuses que en el seu moment van donar els advocats per reclamar la moratòria ara ja no tenen cap sentit amb el nou edifici i no hi ha dèficit de sales per celebrar les vistes orals. Segons Enseñat, l’oposició ve d’un grup influent de lletrats que són reticents a haver de defensar les seves al·legacions de forma oral perquè estan acostumats a fer-ho amb documents escrits, però aquesta fórmula, va apuntar el polític demòcrata, està funcionant amb molt d’èxit en altres països, i per tant també ho farà a Andorra.



El ministre portaveu, Eric Jover, també es va referir a la reclamació i va defensar el “compromís del Govern amb la justícia per nodrir-la amb recursos humans i materials perquè es pugui desenvolupar de la millor manera”.



Quant a la polèmica pels retards en els processos, el ministre va apuntar que “la presa de decisió no ens pertoca. Posar les condicions necessàries, sí, i ho fem diàriament des de fa anys”.



Pel que fa al projecte de llei d’accés electrònic a l’administració de justícia, Enseñat va afirmar que no entén la posició del col·legi perquè no està ni a tràmit parlamentari, tot i que es farà aquest pas durant la tardor. El portaveu de Demòcrates va defensar que s’ha d’avançar en tot allò que està a l’abast per modernitzar la justícia i fer-la més àgil.