Cultura reactiva la Temporada 2020 de l'Auditori Nacional

Les entrades per al concert de Jordi Botey, que es farà l'1 d'octubre, ja estan a la venda a la web del ministeri

Actualitzada 17/09/2020 a les 12:17

Redacció Andorra la Vella

Després d'ajornar la Temporada de l'Auditori Nacional 2020 a causa de la Covid-19, el ministeri de Cultura i Esports ha reactivat l'esdeveniment posant a la venda les entrades per al concert del músic andorrà Jordi Botey, que tindrà lloc el proper 1 d'octubre. L'entrada general té un cost de vuit euros, mentre que la butaca de visió reduïda val 4 euros, amb un 15% de descompte amb Carnet Jove per a ambdues. Per tal de seguir amb les mesures de prevenció, la capacitat a l'Auditori serà limitada i només es poden adquirir entrades a la web del ministeri de Cultura. El mateix dia del concert no es podran comprar a la taquilla.