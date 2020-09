Crèdit Andorrà inverteix en quatre empreses en el primer any del programa Scale Lab

Actualitzada 17/09/2020 a les 06:40

Redacció Andorra la Vella

El programa d’hiperacceleració empresarial de Crèdit Andorrà, Scale Lab Andorra, va invertir en quatre empreses durant el primer any de funcionament. Així ho va manifestar ahir en una roda de premsa telemàtica el director de l’àrea de negoci bancari de Crèdit Andorrà, Martí Alfonso, que també va destacar que s’han analitzat més de 350 projectes que buscaven finançament. “Volem contribuir a la diversificació de l’economia local amb empreses ja establertes al país”, va afirmar Alfonso. Concretament, les empreses en què s’ha invertit fins al moment són Byhours –una plataforma de reserva de microestades en hotels–, Consentio –una plataforma d’intermediació per a comerciants de fruita i verdura–, Made of Genes –una start-up biosanitària que ofereix serveis de salut personalitzada– i Nemuru –una plataforma tecnològica per administrar préstecs 100% online–. Per la seva banda, el director de comunicació corporativa, màrqueting i transformació digital clients de Crèdit Andorrà, Joan R. Mas, va sostenir que l’objectiu que persegueix el programa “és donar suport a empreses en fase de creixement, generar valor econòmic i social al país i promoure el talent i sensibilitat per a l’emprenedoria”.