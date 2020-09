Una nena de l'escola bressol s'ha contagiat de la Covid-19

Actualitzada 17/09/2020 a les 18:27

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Els alumnes d'una classe de l'escola bressol de Canillo han quedat confinats avui pel positiu per Covid-19 d'una nena de 2 anys que s'ha conegut avui, segons ha pogut saber el Diari. La petita ha presentat símptomes de la infecció al matí i se li ha fet la prova que ha confirmat que pateix la malaltia.



Els afectats són deu companys d'aula de la menor que han quedat aïllats i se'ls faran les proves de diagnòstic per comprovar si estan contagiats pel virus. Les cuidadores estan en observació i també han de passar els tests per detectar han agafat la malaltia. El comú de Canillo ha aplicat els protocols sanitaris que s'apliquen a totes les persones que han tingut contacte amb un malalt de coronavirus.