Aigua, cultura i comerç per revitalitzar la part alta d'Escaldes

El comú presenta el projecte Caldes que vol desenvolupar en tres anys i que encara no té pressupost

Rosa Gili i Montserrat Martell han presentat el projecte Caldes Rosa Gili i Montserrat Martell han presentat el projecte Caldes ANA

Actualitzada 17/09/2020 a les 15:30

Redacció / Agències Andorra la Vella

"Revitalitzar" un "territori que ha quedat a l'ombra" del desenvolupament comercial de Vivand i Caldea i potenciar la seva identitat comercial i turística. Amb aquest objectiu neix el projecte 'Caldes', una iniciativa del comú d'Escaldes-Engordany que pretén dinamitzar la part alta de la parròquia sobre tres eixos que són l'aigua, la cultura i un comerç de proximitat. Amb aquesta intenció s'ha convocat un concurs perquè equips interdisciplinaris integrats, per exemple, per arquitectes i artistes facin les seves propostes. Així ho ha explicat la responsable de projectes estratègics del comú i 'alma mater' de la iniciativa, Montserrat Martell.



Es tracta d'un "projecte d'urbanisme a escala humana i amb interès social", una iniciativa d'"urbanisme culturalista", que pretén potenciar tres recorreguts de la parta alta: el que va de Santa Anna, passant pel pont d'Engordany, el roc del Metge, la placeta del Madriu, el pont de la Tosca i el safareig del barri; un segon entre Santa Anna, el carrer d'Engordany, la Peletera i fins la placeta Engordany i un tercer entre el parc de la Mola, el passeig del riu i Santa Anna. El que es vol potenciar és l'element de l'aigua ja que aquest territori és un "mapa dibuixat" per aquest element, segons Martell. I també cal tenir en compte que es una zona carregada "d'història" i que aquest element cal "posar-lo en valor" i lligar-lo amb l'ús de l'aigua calenta i també amb el riu, amb la qual cosa la voluntat és que el projecte que guanyi el concurs potenciï els llocs de passeig i l'oferta cultural al voltant de l'experiència de l'aigua. I paral·lelament es vol que al voltant d'aquests tres recorreguts es generi un comerç de proximitat "alternatiu al de Vivand" i per aquest motiu es vol, també, afavorir els emprenedors.



Els equips que participin en aquest concurs tenen fins al 18 de desembre per presentar les seves ofertes i hi haurà premis per als tres projectes guanyadors de 7.900, 3.900 i 1.900 euros, respectivament. El pressupost amb què es compta per dur a terme aquesta iniciativa de dinamització encara no està tancat, ha manifestat Martell, ja que es tracta d'una proposta a tres anys i que a més dependrà molt de les idees que presentin els diferents equips participants en el concurs.