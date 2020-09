Un nou ingrés a l'hospital i cap cas nou a les aules del Principat

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:33

Redacció Andorra la Vella

El SAAS va anunciar ahir al matí un nou ingrés a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell d’un pacient afectat per la Covid-19 a través de les xarxes socials. El centre suma el cinquè malalt per coronavirus, tots en habitacions a planta, després de les altes que es van registrar dilluns. L’UCI continua sense cap ingressat per la pandèmia.



Avui es preveu una actualització de les dades sanitàries. Tot i això, fonts del ministeri van avançar ahir al Diari que entre els positius detectats ahir cap ha suposat l’aïllament d’alumnes de cap centre escolar. Així doncs, a hores d’ara són cinc les aules de diferents escoles que s’han hagut d’aïllar els darrers dies després que s’hagin detectat casos de Covid-19 entre els grups de convivència. Diumenge es va notificar el cas d’una aula de maternal de l’escola francesa d’Escaldes-Engordany i dilluns dues aules de primera ensenyança, de l’escola andorrana d’Ordino i de Canillo, i dues més de maternal, una al col·legi Sant Ermengol i una altra al Mare Janer.



Aquest confinament de les cinc aules afecta un centenar d’alumnes, segons la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. De fet, la ministra va destacar que “no són unes xifres preocupants, i en lloc de pensar que hi ha cent alumnes que demà no aniran a l’escola ens hem de felicitar perquè més d’onze mil han pogut tornar a les aules de manera normal”. Vilarrubla va afegir que “parlem de poc més de l’1% del total de les classes que hi ha al país”.



Quant a les dades epidemiològiques, cal recordar que durant el cap de setmana el ministeri de Salut va registrar 94 casos nous de Covid-19. Així doncs, d’ençà que es va iniciar la segona onada amb la detecció de contagis de la Covid-19 a l’obra d’Escaldes, Andorra ha registrat un total de 583 positius. D’aquests, un total de 440 persones segueixen tenint el virus actiu. El nombre de defuncions es manté en 53.