Un estudi afirma que la mascareta redueix la càrrega viral dels contagis

Creixeran els asimptomàtics segons la publicació de ‘The New England Journal of Medicine’

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:35

Redacció Andorra la Vella

Un article publicat a la revista mèdica The New England Journal of Medicine atribueix a l’ús de la mascareta la reducció de la càrrega viral dels nous contagis. Així doncs, la publicació científica parla sobre el fet que dur mascareta no només serveix per protegir les altres persones, sinó que també és per a un mateix. Aquest seria un dels motius pels quals la càrrega viral de la segona onada de contagis provocada per la Covid-19 seria menor. Així doncs, la mateixa publicació afirma que “si es confirma aquesta hipòtesi, l’ús universal de la mascareta podria convertir-se en una forma de variolació que generaria immunitat i, per tant, alentiria la propagació del virus als Estats Units i en altres llocs, mentre esperem una vacuna”.



Una altra de les situacions que aborda el text científic és la situació dels asimptomàtics. Així doncs, segons la publicació mèdica, al juliol hi havia aproximadament un 40% de persones diagnosticades que eren asimptomàtiques, mentre que en l’actualitat aquest valor s’hauria duplicat, arribant fins al 80%. Aquest fet, igual que en l’anterior cas, es deuria a l’ús universal de la mascareta, que reduiria la força de transmissió del virus. En aquest sentit, The New England Journal of Medicine va afirmar que “mentre esperem els resultats dels assajos de vacunes, qualsevol mesura de salut pública que pugui augmentar la proporció d’infeccions asimptomàtiques per SARS-CoV-2 pot fer que la infecció sigui menys mortal i augmentar la immunitat de tota la població sense malalties greus ni morts”.



Entre els altres punts que destaca la publicació hi ha la capacitat de reinfecció de persones que ja hagin passat la Covid-19. En aquest sentit, l’article afirma que “sembla ser poc comú, malgrat més de vuit mesos de circulació a tot el món i com suggereix un model de macaco”, deixant en situacions minoritàries i poc habituals les persones que s’hagin pogut reinfectar.



Finalment, i en relació amb les vacunes i la seva funció, el text afirma que “les esperances estan posades no sols en la prevenció d’infeccions: la majoria dels assajos de vacunes inclouen un resultat secundari de disminuir la gravetat de la malaltia, ja que augmentar la proporció de casos en els quals la malaltia és lleu o asimptomàtica seria una victòria de la salut pública”.

