Sisena hospitalització d'un pacient de Covid

Una persona ha ingressat en les últimes hores al centre hospitalari

Actualitzada 16/09/2020 a les 10:15

Redacció Andorra la Vella

El SAAS ha informat aquest matí que el nombre de malalts de Covid-19 a l'hospital ha augmentat a sis amb un nou ingrés en les últimes hores. Totes els pacients afecats per coronavirus que hi ha al centre estan en habitacions de planta ni no hi ha cap contagiat positiu a l'UCI des de fa setmanes.



El Govern tornarà a actualitzar avui les dades sanitàries de la pandèmia que fins al dilluns ha afectat a 1.438 persones, amb els 94 positius que es van detectar el cap de setmana. La xifra de casos actius s'ha enfilat a 440 i les recuperacions són de 945 persones.