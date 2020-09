Reunió ministerial de medi ambient dins la Cimera

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, és una de les encarregades de presidir la desena Conferència Iberoamericana de ministres de Medi Ambient, que se celebra avui al matí. La reunió, de forma telemàtica, s’emmarca en els actes de la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i Govern i se celebra per primera vegada en onze anys a iniciativa del Principat.



La voluntat de la secretaria pro tempore (SPT) és poder posar al centre de les polítiques públiques la visió mediambiental. La trobada té com a objectiu seguir treballant per estructurar una proposta operativa que permeti refermar les aliances estratègiques. De fet, l’SPT ha acollit prèviament les reunions de la Riocc i la Codia amb l’objectiu d’identificar les línies i impacte de l’acció climàtica. La voluntat és generar polítiques públiques relacionades amb la planificació i gestió dels recursos hídrics.