Naturlandia vol traslladar els llops, ossos i linxs de l'ecoparc

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:13

CRÍTIQUES PERMANENTS AL PARC D'ANIMALS

El parc d’animals de Naturlandia tal com ara es coneix ha estat sempre molt criticat des de diversos sectors. L’Associació protectora d’animals, plantes i medi ambient (Apapma) n’és una de les principals detractores, que es va oposar al parc d’animals des de la seva obertura i que fins i tot va decidir presentar-se com a acusació en el cas de l’os que va ser abatut per un treballador del parc i del qual es va conèixer la sentència recentment. L’associació ecologista sempre ha demanat el seu tancament posant sobre la taula les condicions en les quals es troben els animals i argumentant que de les espècies que hi havia a Naturlandia gairebé cap era autòctona i que se les tractava com si estiguessin en un zoo, amb tancats petits i donant-los menjar com a reclam perquè els turistes els visitessin.



Apapma, però, no és l’únic crític amb el centre lauredià. També s’hi ha mostrat en contra reiteradament el conseller de l’oposició al comú de Sant Julià Cerni Cairat, que precisament demanava que es trobés una sortida digna a les espècies que hi ha al parc d’animals. El conseller de Desperta Laurèdia, però, anava un pas més enllà i volia traslladar tots els animals amb l’objectiu de tancar l’espai definitivament. La formació que lidera Cairat el que plantejava inicialment en el seu programa electoral era reconvertir l’espai en el qual actualment hi ha els animals en un centre de recuperació de la fauna. Ara per ara, però, no sembla que aquest sigui el plantejament de l’actual direcció de Naturlandia.

El mes de juny Xabier Ajona prenia les regnes de Naturlandia en substitució d’Enric Ordóñez amb l’objectiu principal de buscar un canvi de rumb i redimensionar el projecte de Camprabassa, perquè fos un “revulsiu econòmic per a la parròquia”. El recent director de l’ecoparc ja té tancat el full de ruta que vol aplicar per reanimar l’ecoparc, tot i que aquest encara no té l’aval del consell d’administració de Camprabassa i per tant no és definitiu. En tot cas, un dels punts destacats del nou rumb de Naturlandia passaria perquè el parc d’animals perdés els depredadors. La idea de la direcció és, segons ha pogut saber el Diari, traslladar ossos, llops i linxs a un parc natural fora del país que s’ocupi dels animals i els deixi en llibertat. L’opció per a Naturlandia, a més, permetria que la resta d’animals seguissin convivint al parc amb més llibertat.El projecte que ara lidera Ajona, però, no es concentra només en el parc d’animals i té l’objectiu de reactivar també la secció d’atraccions. Per aconseguir-ho, Naturlandia projecta engegar altres activitats tant a la cota 1.600 com a la 2.000, i té sobre la taula opcions perquè el parc d’atraccions compti amb nous ginys, que encara no s’han detallat. El que la direcció i el comú tenen clar a hores d’ara és que el projecte de la tirolina que va posar sobre la taula la corporació comunal anterior està totalment descartada i parteixen de la base que cal una atracció diferent a la que es pugui trobar en altres indrets per tal d’atreure el turisme.La convicció és que el projecte de Naturlandia segueix viu i que cal incrementar les activitats i fer-lo créixer. Per això, el full de ruta que es vol presentar i que haurà d’aprovar el consell d’administració de Camprabassa proposa un calendari a llarg termini. En aquest sentit, tant la direcció actual com el comú són conscients de la delicada situació econòmica de Naturlandia i de la dificultat de remuntar els comptes a curt termini. Per això, el projecte per al futur del parc lauredià no pretén ser tímid i només arreglar allò que no funciona, sinó anar més enllà i apostar perquè la infraestructura es converteixi en un referent. La línia que es vol posar en marxa, doncs, vol definir el públic objectiu, estratègies de comunicació i a partir d’aquí decidir els projectes amb els quals es vol invertir.A la delicada situació financera de Naturlandia se li ha sumat enguany, com en els altres sectors econòmics, l’impacte de la Covid-19. Segons les dades facilitades per l’ecoparc, la caiguda de visitants ha sigut d’un 35% durant la temporada d’estiu, malgrat que la valoració que en fan els responsables és positiva perquè l’increment del consum dels usuaris, d’un 25% més, ha permès amortir l’impacte de la crisi. La xifra rècord de consum dels visitants l’atribueixen a la nova política comercial, que prioritza la venda de l’entrada única que permet accedir a totes les activitats, i a les noves propostes de gastronomia. El parc va tancar el cap de setmana passat les activitats diàries i ara les obrirà els caps de setmana fins a l’1 de novembre.