Mesures a la justícia contra la Covid

Actualitzada 16/09/2020 a les 07:04

CINC AJUDANTS DE "GRAN NIVELL"

Casadevall veu una llum d’esperança quan s’incorporin els nous batlles que superin els exàmens que s’estan fent actualment. El dia 25 ja se sabrà quins candidats han guanyat la plaça i cinc persones passaran a reforçar el sistema. “Tindrem cinc ajudants de gran nivell i en la situació actual seran de gran ajuda”, va recalcar el president. Maria Àngels Moreno va deixar la Batllia a principi de l’any, molt enfadada per com es van desenvolupar els concursos per a les eleccions de les places de magistrat per a la sala penal del Superior i per al Tribunal de Corts.

El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ) va voler ahir tranquil·litzar els ciutadans i el seu personal arran del primer cas de coronavirus que ha deixat confinada la instrucció penal número 1 en la seva totalitat, des de la batlle Alexandra Terés fins als oficials. Casadevall va anunciar que s’han adoptat mesures per evitar el contacte entre el personal i va assegurar que la instrucció penal no quedarà desatesa mentre duri el confinament de la secció 1, ja que la número 5 té el titular, Manel Santolària, de baixa mèdica, i ja no queda cap altra secció operativa penal.El president de l’òrgan judicial va precisar que tant el batlle de guàrdia com algun civilista podran fer-se càrrec de la secció penal mentre duri aquesta situació anòmala a causa del virus, en un departament ja amb molts problemes i carregat de dossiers i sense personal, de manera que no estigui del tot paralitzat mentre duri el confinament de les 12 persones que van tenir contacte amb un oficial judicial que estava contagiat amb el coronavirus.Mentre duri el perill del virus les noves dependència judicials que s’acaben d’estrenar han estat objecte d’una petita remodelació per poder assumir algunes mesures que permetin reduir els riscos de contagi entres els treballadors de l’edifici. La secció 1 i la 5 comparteixen la mateixa planta i d’aquí que hagin estat les afectades pels contactes i que s’hagi hagut de confinar el personal.Casadevall va assenyalar que tota l’activitat no s’ha aturat, ja que alguns responsables poden assumir la feina diària des de casa fins que sigui possible el retorn als llocs de treball habituals.La presidenta de la Batllia, Laura Rodríguez, li va comunicar dilluns a primera hora de la nit la notícia sobre el confinament. Fins aquell moment tots els oficials compartien una mateixa sala. Des d’ahir s’ha optat per condicionar espais més amplis per assegurar la distància entre els treballadors i que no hi hagi espais estrets on hi hagi més risc de contagi de la Covid-19.Quant a la situació extrema que instrucció es queda sense batlles, Casadevall va indicar que serà reforçada de manera temporal per algun civilista o pel guàrdia de batlle, encara que aquesta darrera opció no és gaire efectiva perquè les guàrdies tampoc es poden deixar de banda.Tot i que dilluns només va transcendir l’aïllament de les dotze persones de les seccions 1 i 5, no és la primera vegada que el virus es cola a les dependències judicials. A les seccions ordinàries especialitzades, Estefania García també va estar uns dies confinada per haver estat en contacte amb una persona positiva, mentre que Azahara Cascales no fa gaire que es va reincorporar després d’un temps de baixa mèdica.Fonts properes a la justícia van remarcar que si la solució passa perquè una d’aquestes batlles s’ocupi durant uns dies de la instrucció ordinària penal, la solució complicarà l’acumulació de casos que també existeix a les seccions especialitzades. Cascales va haver d’assumir la feina amb un equip nou després que la majoria dels seus col·laboradors a la secció van ser traslladats a altres llocs o van ocupar altres càrrecs, com el seu secretari judicial.Tant Cascales com García han de fer front a causes molt complexes amb milers de folis i els dossiers es comencen a acumular de la mateixa manera que està passant a la secció penal, segons van subratllar les mateixes fonts.A la justícia també hi ha els batlles civilistes i els anomenats mixtos –civilistes i administratius–, com ara Xavier Colom o Imma Rodríguez. El canvi de lloc temporal representa deixar buida la pròpia plaça i tampoc es veu com una solució.