Mendoza diu que l'ONU la reconeix com una represaliada del Govern

Stop Violències assegura que està sent víctima "d'opressió estructural" i que s'està embrutant la imatge de la presidenta

Actualitzada 16/09/2020 a les 11:55

Redacció Andorra la Vella

Vanessa Mendoza ha anunciat aquest matí que Stop Violències i ella com a presidenta de l'entitat figura en un informe fet públic per Nacions Unides el 8 de setembre "com a represaliades del Govern" i precisa que l'organització mundial considera represàlia "l'ús i abus de lleis per criminalitzar el treball de les persones defensores dels drets humans". Mendoza ha comparegut en roda de premsa acompanyada de Clara Serra, lletrada del col·lectiu, i s'ha posat un esparadrap a la boca per escenificar que no farà cap nova declaració ""per evitar males interpretacions". El col·lectiu denuncia que Mendoza "es troba perseguida judicialment pel Govern" per les manifestacions que va fer sobre l'avortament i que han provocat una investigació en considerar la fiscalia que hi ha indicis de tres delictes per difamacions i calúmnies per les declaracions que va fer en un fòrum de l'ONU i en una entrevista radiofònica.



La lletrada d'Stop Violències ha llegit un comunicat davant la premsa on s'afirma que des de que va començar el que qualifiquen com "caçera de bruixes" tant Mendoza com l'associació està sent víctima "'d'opressió estructural, contaminant l'opinió pública a través de diversos mitjans, incendiant les xarxes, embrutant la imatge i l'honor de la presidenta i coaccionant l'opinió pública amb enquestes que inciten l'odi i desprestigien la feina de l'associació".



El col·lectiu feminista atribueix aquesta situació de represàlies que afirmen constata l'ONU al fet que "no es pot parlar de respecte ni de drets quan l'actual Govern ens criminalitza i posa a la disposició de l'opressió i la persecució, les eines públiques que haurien de protegir i cuidar a la ciutadania".



L'associació remarca que s'ha de provar la culpabilitat de Vanessa Mendoza i demanen que es preservi la presumpció d'innocència. La lletrada del col·lectiu ha assenyalat que l'ONU segueix l'evolució de la investigació judicial per uns delictes que comporten fins a quatre anys de presó i ha reclamat la tasca de la presidenta d'Stop Violències com "defensora de drets humans i experta en violència cap a les dones".

