La Massana intensificarà els controls de recollida d'excrements de gossos

El comú ha constatat que molts propietaris encara no compleixen les normes a la zona del camí Ral

El camí Ral a la Massana La rampa d'accés al camí Ral, que ha estat anivellada. Comú de la Massana

Actualitzada 16/09/2020 a les 11:49

Redacció Andorra la Vella

El comú de la Massana intensificarà el control a la zona del camí Ral de recollida d'excrements de gossos. Així ho ha especificat després de constatar que continuen havent-hi molts propietaris que no compleixen amb les normes bàsiques d'higiene de les mascotes a l'hora de passejar-los. A més, la corporació massanenca també ha indicat que controlarà l'abandonament de deixalles voluminoses fora dels horaris establerts.



En relació al camí Ral, la Massana ha anunciat també que començarà "en breus" els treballs de millora d'un nou tram de la calçada. Es tracta de la part final de la carretera que dona accés al camí, on es pavimentarà la zona i es col·locarà una bionda de protecció al llarg d'uns setanta metres lineals per protegir millor els vianants. Quan acabin les obres, quedarà prohibit estacionar a l'entrada del camí tenint en compte que és una via estreta i molt freqüentada per caminants. Les obres s'han adjudicat per un total de 21.000 euros.



D'altra banda, el comú ja ha iniciat l'arranjament de la rampa d'accés al camí ral, tal i com s'observa a la foto que acompanya la notícia. S'ha anivellat la zona, la qual comptava amb diversos sots que dificultaven el pas de la gent gran. Aquests treballs han tingut un cost de 1.600 euros.