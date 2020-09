L'ocupació dels hotels es va situar prop del 60% durant la setmana passada

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:40

Redacció Andorra la Vella

La Unió Hotelera d’Andorra va informar ahir que l’ocupació dels hotels es van situar prop del 60% durant la setmana passada. La UHA va recordar que hi havia un 80% dels establiments oberts. No obstant això, durant el cap de setmana, i a causa de la Diada de l’11 de setembre a Catalunya, es van assolir pics de fins al 90% de l’ocupació. Pel que fa a les parròquies, la que va tenir més pernoctacions va ser la Massana, que va superar lleugerament el 66%. A Escaldes van estar al 65,34% i Encamp es van quedar en el 65%. En la franja més baixa apareixen les xifres de Sant Julià, amb un 37% d'ocupació, seguit de Canillo amb un 52,87% i d’Ordino amb un 57,21%.



Amb relació a l’origen dels visitants, 8 de cada 10 eren provinents d’Espanya (82,14%), mentre que els francesos van suposar un 14,29%. No obstant això, i malgrat les bones xifres durant l’estiu, des de la UHA van dir que les properes setmanes esperen “una ocupació realment molt baixa” després de les vacances.