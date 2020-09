L’abstenció a les eleccions augmenta entre les persones de 25 a 45 anys

L’anàlisi de l’abstenció a Andorra a les eleccions de l’any 2019 mostra com les persones de 25 a 45 anys són les que més han augmentat en l’abstenció. El director del CRES, Joan Micó, va explicar ahir, en un acte al Consell General, que la tendència ha crescut exponencialment en els darrers deu anys, malgrat que siguin els més joves els que continuïn sent els que menys voten.



Micó, a través d’uns gràfics, va mostrar com del 2009 al 2019 es va passar d’un 22,7 per cent del total d’abstencions a un 51,6 per cent en aquesta franja d’edat. “És una època de vital creixement i s’hauria de veure quins són els motius que els han portat a no confiar en la política”, va incidir el director del CRES, tot afegint que “fa quinze anys aquestes persones votaven més i hauríem de saber quins són els factors que més han influït en el canvi”.



A la presentació Micó també va informar que el nombre d’electors en unes generals ha tingut una tendència a l’alça des del 1981, passant de les 3.648 persones a les 27.278 el 2019. Per contra, el percentatge de participació ha disminuït gairebé vuit punts, ja que el 1981 hi va haver un 74,5% de participació i el 2019 un 68,3 per cent. Aquestes darreres xifres, a més, s’accentuen encara més en les comunals, passant del 77,7% de participació al 56,8%.



Des del CRES també van incidir que almenys un cinc per cent de l’abstenció és a causa de les persones que no resideixen al país. Micó ho va atribuir al fet que “en alguns casos hi ha tan poc contacte amb la política andorrana que les persones no es molesten a saber com poden votar”.



Segons l’anàlisi, alguns mètodes electorals, com el porta a porta, haurien quedat desfasats, ja que “en aquest cas no fa augmentar la participació”, va dir Micó, tot i que “s’hauria de discernir entre el porta a porta del programa a la bústia o que parlin amb tu”.