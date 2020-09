La vacuna contra la Covid-19 serà gratuïta per a la població

Actualitzada 16/09/2020 a les 18:55

La intenció del Govern és que les vacunes contra la Covid-19 siguin gratuïtes per a la població. Així ho ha indicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la compareixença d'aquesta tarda posterior al consell de ministres. En la reunió, l'executiu ha aprovat la formalització del contracte per l'adquisició de vacunes per la Covid-19 en el marc del projecte Covax Facility, quan estigui disponible, amb una reserva per cobrir el 50% de la població. Paral·lelament, es treballa en el marc del projecte de la Unió Europea, que es basa en les vacunes dissenyades per Oxford, amb la qual es pretén arribar al 15% de la població, i que arribarien a través d'Espanya i França, tal i com es va anunciar. Martínez Benazet ha assenyalat que la voluntat és seguir "amb els esforços per ser potents i tenir un abast ràpid, segur i ampli". La reserva feta pel projecte Covax comporta un avançament per part de l'executiu de 30.800 dòlars, amb un preu aproximat de 10 dòlars per vacuna, un preu que pot variar en funció de la quantitat de països que s'adhereixin al projecte.Pel que fa a les vacunes de la UE encara no hi ha un preu detrerminat. Amb tot, el Govern espera que sigui aquesta la primera en arribar, i amb el 15% de les vacunes que arribarien es vol prioritzar les persones grans i les més vulnerables davant el virus, així com tots aquells professionals de la salut i sociosanitaris. "Amb el 15% abastaríem aquestes franges de població", ha assegurat el ministre.