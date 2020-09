Escaldes, sense protocols per obrir activitats culturals

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:38

El comú d’Escaldes no ha estrenat encara les activitats culturals que cada inici de curs escolar oferia a infants i adults perquè encara no ha tancat els protocols per organitzar-les complint les mesures de seguretat sanitàries per la pandèmia. Les classes no han començat a l’escola de música ni en les activitats plàstiques i l’explicació que es dona als pares dels infants inscrits des de l’any passat és que no s’ha dissenyat encara el nou model de funcionament ajustat als criteris que fixa el Govern. La informació que facilita el comú és que tenen la intenció de fer “alguna cosa” d’activitats culturals però que no serà abans de l’octubre, i que al departament de Cultura estan parlant de com ho faran, “si en grups o si en un lloc o un altre”. Un dels factors serà el nombre de nens interessats a participar-hi i per això ja hi ha una llista d’uns vint infants, tot i que el comú ja sap els alumnes que repeteixen de l’any passat per la inscripció del juny.



L’escola de música es va aturar el 13 de març i des de llavors hi ha un cartell que indica que les instal·lacions estan tancades fins a nou avís. El comú té pendent, a més, d’abonar l’import de les extraescolars que no es van fer per la crisi sanitària de la Covid-19.