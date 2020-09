Escaldes impulsa un projecte cultural i comercial per a la part alta

El comú vol crear espais per al gaudi termal i crear un barri "alternatiu"

Actualitzada 16/09/2020 a les 12:18

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Escaldes ha convocat un concurs de propostes "artístiques, culturals, arquitèctòniques i comercials" sota la denominació projecte Caldes per millorar la part alta de la parròquia. La iniciativa planteja crear recorreguts que "permetin la descoberta i el gaudi de l'aigua termal i de la vida cultural, artística i comercial" de la zona, segons es publica al BOPA.



La convocatòria es concreta en tres eixos. El primer per crear espais per al gaudi de l'aigua termal, que té un premi de 13.700 euros. El segon per a les activitats permanents i temporals per dinamitzar la vida cultural, amb la mateixa dotació, i el tercer es centra en activitats comercials i creatives per un barri alternatiu, també amb el mateix premi. El comú ha anunciat que presentarà demà del projecte multidisciplinari per reactivar la part alta en una compareixença davant els mitjans.



Les empreses interessades poden presentar les ofertes fins al 18 de desembre a les tres de la tarda al comú escaldenc.