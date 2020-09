Els treballs han estat adjudicats a l'empresa Garden Tona

El VPC descarta jugar a Prada de Moles La gespa de Prada de Moles en una imatge d'arxiu FCA

Actualitzada 16/09/2020 a les 09:54

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Encamp ha adjudicat per 12.094,58 euros els treballs de manteniment de la gespa artificial de Prada de Moles a l'empresa Garden Tona. La corporació havia convocat un concurs internacional per adequar les instal·lacions esportives per via urgent, ja que les tasques s'han de fer en quatre dies, segons publica el BOPA.