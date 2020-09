Els advocats demanen que lletrats experts i magistrats jubilats facin de batlles

El degà considera que la mesura “temporal” ajudaria a posar fi al col·lapse judicial

Actualitzada 16/09/2020 a les 07:05

Adrià Esteban Andorra la Vella

La junta del Col·legi d’Advocats va comparèixer ahir en bloc per expressar la disconformitat respecte al “col·lapse generalitzat” que afecta “totes les seccions de la Batllia”, no tan sols en l’àmbit de la instrucció penal. Sense assenyalar responsables ni aprofundir sobre les raons que han motivat el “retard important” que pateix la justícia, el degà del col·legi, Xavier Sopena, va exposar que aquesta problemàtica “s’arrossega des de fa molt anys”.



Sopena, en referència al col·lapse de la Batllia, va plantejar la possibilitat de modificar la Llei qualificada de la Justícia perquè ex-magistrats jubilats i lletrats amb “certa experiència” puguin assumir temporalment les funcions de batlle. “És una proposta embrionària que hem de discutir amb tots els actors”, va matisar el degà, que va afirmar que la dimensió del problema de recursos humans també afecta el personal administratiu.



Més enllà d’aquesta proposta i “per posar fil a l’agulla”, des de la junta van instar “tots els actors implicats en l’àmbit de la justícia” a crear una taula de treball per buscar “solucions immediates”. Una proposta de consens que, al parer de Sopena, hauria de circumscriure el Govern, els grups parlamentaris, el Consell Superior de la Justícia, el Col·legi de Procuradors i el saig perquè acabi esdevenint un veritable pacte d’Estat en matèria judicial. “Els advocats no volem ser part del problema, sinó part de la solució”, va afegir.



Així mateix, Sopena va denunciar que “la manca de recursos de la Batllia és molt important” per fer front a l’actual volum de casos judicialitzats. “Cada vegada hi ha més conflictivitat i la gent té tendència a anar a la justícia”, va sostenir el degà, qui va recordar que “la justícia que arriba tard no és justícia”. A tall d’exemple, va assegurar que els recursos d’empara “estan anant més enllà dels processos de durada raonable”. Per tot plegat, el màxim representant dels professionals de l’advocacia va considerar que la incorporació de cinc nous batlles “no és suficient i no permetrà resoldre el problema”.



Cal indicar que, segons les fonts consultades, el president del CSJ, Enric Casadevall, es reunirà la setmana vinent amb el Col·legi d’Advocats per tractar d’apropar posicions entre els dos organismes.



En darrer lloc, pel que fa a la Llei de procediment civil i al projecte de llei d’accés electrònic a l’administració de Justícia, Sopena va manifestar que presenten “deficiències” que podrien agreujar els terminis judicials, raó per la qual va demanar “ajornar-los fins que la situació a la Batllia no estigui normalitzada. No obstant això, fonts parlamentàries de la majoria van indicar que la seva voluntat és que pugui entrar en vigor com abans millor tenint en compte que ja fa un any es va concedir la pròrroga a la Llei de procediment civil.



Per la seva banda, el Col·legi de Procuradors va emetre ahir un comunicat en el qual van subscriure el posicionament del Col·legi d’Advocats. “L’actual situació de col·lapse de la Batllia exigeix una solució urgent, ni que sigui transitòria i sempre de cara a un futur millor”, va asseverar el text. A més, els procuradors van demanar “no complicar els procediments judicials actuals amb l’entrada en vigor de noves i complexes lleis que, en la situació actual en la qual ens trobem, més que alleugerir-la, de ben segur que l’agreujaria”.