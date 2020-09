El Govern i els set comuns firmen un protocol per actuar conjuntament en aquesta matèria

El personal comunal rebrà formació per detectar casos de violència de gènere La reunió de cònsols es va celebrar ahir al matí al restaurant al coll de la Botella. SFGA

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:52

Martí Pons Pal

El Govern i els set comuns van firmar ahir en la reunió de cònsols celebrada el restaurant del Coll de la Botella un nou protocol conjunt per a la prevenció i l’actuació en casos de violència de gènere i domèstica. El redactat té com a objectiu tenir un únic marc d’actuació en cas que es detecti algun cas, com també la formació dels treballadors comunals, per saber com actuar davant d’aquest tipus d’afers.



El ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, va destacar en roda de premsa la importància d’aquesta nova cooperació tenint en compte “la proximitat dels comuns amb la ciutadania, ja que això pot servir per detectar casos que d’altres maneres potser passarien desapercebuts”.



El protocol, que forma part de la guia de col·laboració en què hi ha implicats altres actors de col·laboració, com ara la policia, servirà per establir les bases i la derivació en casos detectats com a violència de gènere. Per fer-ho possible, el titular d’Afers Socials va informar que s’està treballant amb la Universitat d’Andorra, que serà l’òrgan encarregat de dur a terme una formació als treballadors implicats de serveis com, per exemple, les cases pairals, ludoteques, punts joves o fins i tot els esplais.



La cònsol major de la Massana, Olga Molné, i la de la capital, Conxita Marsol, en representació dels comuns, van celebrar l’acord entre les dues administracions, tot i que Marsol va reiterar que “tant de bo no haguéssim de fer aquests convenis, perquè voldria dir que no hi ha violència”. Tot i això, Molné va indicar que “gràcies a aquest protocol sabrem com actuar en cada situació”.



Per altra banda, en la reunió de cònsols també es va tractar l’avantprojecte de la llei òmnibus d’agricultura i ramaderia, en què va participar la ministra d’Agricultura, Sílvia Calvó. Aquesta nova legislació té com a objectiu crear un entorn legislatiu amb estructures adaptades al sector, fomentar la raça bruna, augmentar la tinença de ramats ovins i fomentar règims de producció de qualitat, potenciar la innovació i reforçar les polítiques públiques. La ministra Calvó, segons va explicar la cònsol major de la Massana, els va demanar que designin una delegació per fer aportacions en aquesta llei.



Quant a la llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge, les cònsols van explicar que s’ha obert un període de pròrroga de deu dies per elaborar el document únic que Filloy els va demanar per fer les aportacions pertinents en aquesta matèria. En aquest es reflectiran les propostes de totes les corporacions.