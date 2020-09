Satisfacció de les dues parts en la segona jornada #PayWhatYouWish

El Museu Thyssen recapta 637 euros per a l'Unicef Una de les activitats dels tallers que es podien fer durant la jornada. Museu Carmen Thyssen Andorra

El Museu Carmen Thyssen d'Andorra va recaptar un total de 637,30 euros el passat dissabte en motiu de la segona jornada #PayWhatYouWish. Tenint en compte que l'aforament era limitat, la xifra va ser molt ben rebuda per ambdues parts, que van poder dur a terme una nova acció emmarcada en el conveni de col·laboració que van signar el 2018, i la primera des del confinament. L'acte consistia en què tots els visitants del dia, una vuitantena de persones, aportaven el preu que volien per l'entrada, i el Thyssen donava el 100% de la recaptació a l'Unicef Andorra. La novetat d'enguany era que entre el museu i Andwearis organitzaven tallers sostenibles, que van comptar amb una quinzena de persones que van poder fer la seva llibreta personalitzada i donar un segon ús a les lones publicitàries del museu. L'aportació es destinarà al projecte de l'Unicef Andorra al Bhutan que té per objectiu millorar l'accés a una educació inclusiva als infants amb discapacitat.