El PS carrega contra l'organització del servei de busos

Pere López El conseller general del PS, Pere López. Eduard Comellas/Consell General

Actualitzada 16/09/2020 a les 19:14

Redacció Andorra la Vella

El grup parlamentari socialdemòcrata ha portat la problemàtica del transport públic al Consell General davant les nombres alertes de ciutadans que denuncien que les freqüències de pas dels autobusos no són les establertes legalment. "Això fa que els ciutadans no rebin el servei que necessiten, que els provoquin retards i dificultats afegides en la seva activitat diàries i que, segons les seves explicacions, no es respectin a vegades els percentatges d'ocupació màxims establerts arran de la pandèmia", ha indicat el cap de l'oposició, Pere López, que ho ha qualificat de "mala organització i mala gestió del servei de transport".



Per aquest motiu, ha tramitat una sèrie de preguntes a Govern. Entre elles, ha demanat quins controls efectua l'executiu sobre els compliments dels horaris i aforaments i quins són els mecanismes que existeixen per tal de regular i modular el servei a les necessitats dels usuaris, així com quines actuacions específiques es preveuen pels horaris d'entrada i sortida de les escoles. També ha demanat pels mecanismes de coordinació entre les línies de serveis nacionals, comunals i les de transport escolar i per altra banda, ha qüestionat si preveu algun tipus de compensació envers els usuaris per les deficiències i incompliments dels horaris i/o aforaments màxims.

