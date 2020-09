Dos recursos dels germans Cierco no superen el primer filtre del TC

Actualitzada 16/09/2020 a les 10:59

El Tribunal Constitucional ha dictat dos autes rebutjant l’admissió a tràmit dels recursos d’presentats pels germans Higini i Ramon Cierco Noguer, en qualitat d’antics accionistes majoritaris de BPA.

El primer dels afers ja havia estat reiteradament analitzat pel Tribunal. Els demandants sol.licitaven tenir accés a la informació lliurada en el marc de la comissió rogatòria sol.licitada per la Fiscalia Anticorrupció de Madrid relatives a BPA i Banco Madrid. En opinió dels germans Cierco la denegació vulnerava el dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.

L’altre dels recursos és relatiu a la causa paral.lela de la societat Landstreet. Els recorrents, també amb l’article 10 de la Constitució com a base, consideraven que s’havia vulnerat el dret a la jurisdicció, a un jutge predeterminat per la llei, a un jutge competent en la matèria, a la defensa, al recurs i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, així com el principi de legalitat. Concretament qüestionaven que s’atribuís la causa Landstreet a la batlle de la secció civil Laura Solanes.

En els dos casos, el Tribunal interpreta que no s’ha produït vulneració de drets.