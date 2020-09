Crèdit Andorrà inverteix en quatre empreses en el primer any de l'Scale Lab

Actualitzada 16/09/2020 a les 19:43

El programa d'hiperacceleració empresarial de Crèdit Andorrà, Scale Lab Andorra, ha invertit en quatre empreses durant el primer any de funcionament. Cal recordar que aquest és un programa d’inversió i d’acompanyament empresarial adreçat a start-ups que té per objectiu facilitar la consolidació i/o l’expansió de les empreses seleccionades.Durant aquest primer any s'han avaluat més de 350 empreses i un equip de treball format per experts en emprenedoria i innovació s'ha encarregat de prioritzar i presentar 20 projectes de sectors estratègics per Andorra al comitè assessor. Aquest ha acabat seleccionant deu empreses que està previst que rebin finançament i suport i de les que a dia d’avui ja s’ha invertit en quatre. Scale Lab Andorra ofereix fins a 500.000 euros per projecte i l’opció de participar en rondes de finançament posteriors. Les empreses invertides fins al moment són Byhours (plataforma de reserva de microestades en hotels), Consentio (plataforma d'intermediació per a comerciants de fruita i verdura), Made of Genes, (start-up biosanitària derivada de Genomcore que ofereix serveis de salut personalitzada), i Nemuru (plataforma tecnològica per administrar préstecs 100% online).

A través de Scale Lab Andorra també es vol facilitar la realització de proves de concepte i la implementació de noves solucions al territori a fi de posicionar Andorra com un entorn adequat per al desenvolupament de projectes emprenedors amb projecció internacional. Així que el programa simplifica també la possible arribada de les empreses a Andorra a través de suport professional i de serveis personals perquè aprofitin els avantatges diferencials que ofereix el país.