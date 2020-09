Andorra acull la reunió ministerial de medi ambient en el marc de la Cimera

Per primera vegada en onze anys s'ha celebrat una trobada, de manera telemàtica, entre ministres iberoamericans d'aquest àmbit

Actualitzada 16/09/2020 a les 16:52

Redacció Andorra la Vella

Per primera vegada en onze anys, la Cimera Iberoamericana ha celebrat una reunió ministerial de medi ambient, que ha estat presidida per Silvia Calvó, la secretària general iberoamericana Rebeca Grynspan i la directora general de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, Maria Helena Semedo. L'acte, que s'ha celebrat al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i a l'hora de manera telemàtica, s'emmarca en els actes de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i Govern. La voluntat de la Secretaria Pro Tempore (SPT) de recuperar aquesta reunió ministerial era poder posar al centre de les polítiques públiques la visió mediambiental dels països, així com seguir treballant per estructurar una proposta operativa que permeti refermar les aliances estratègiques amb els organismes i xarxes que ja estan en funcionament. És el cas de la Xarxa Iberoamericana d’Oficines de Canvi Climàtic (RIOCC), la Conferència de Directors Iberoamericans de l’Aigua (CODIA), i la Conferència de Directors dels Serveis Meteorològics i Hidrològics Iberoamericans).