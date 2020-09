Salut confina 5 aules en una setmana

Actualitzada 15/09/2020 a les 07:32

REPORTATGE

Optimisme al Lycée

Prop de 1.300 alumnes de secundària del Lycée Comte de Foix van efectuar ahir de forma esglaonada la rentrée, enmig d'un ambient d'optimisme generalitzat malgrat el clima d'incertesa que planeja sobre el sistema acadèmic. Només són dues hores de presa de contacte, però serveixen per interioritzar els nous protocols sanitaris. "Jo no tinc por, estic tranquil. I els professors també han d'estar tranquils perquè el seu treball és ensenyar i el nostre deure és aprendre", declara Mateu Farré, alumne de Seconde (equivalent a quart d'ESO). En la mateixa línia, Igor Brandao es mostra optimista perquè tothom compleixi amb les mesures de seguretat i admet les ganes que tenia de tornar a classe. "No és el mateix estar davant d'una càmera o una pantalla veient els professors que t'ho expliquin ells cara a cara", assegura. Per la seva banda, el Bruno acompanya el seu fill a la porta de l'escola amb el convenciment que la situació sanitària a Andorra "no és tan preocupant com la d'Espanya o França". "Aquí s'han fet proves a quasi el 100% de la població", exclama. Al seu torn, el director del centre, Olivier Salvan, reivindica l'aplicació dels protocols per evitar la propagació del virus. "Dijous passat un vigilant va donar positiu per Covid-19 i automàticament vam confinar sis vigilants més i dos monitors de menjador fins dijous", declara Salvan, conscient que "protegir els alumnes" formarà part també de les obligacions del professorat per al proper curs acadèmic. En aquest sentit, tot i la por, reivindica la necessitat de tornar a les aules sis mesos després "per recuperar el ritme de treball".

Un total de cinc aules de diferents escoles s’han hagut d’aïllar els darrers dies després que s’hagin detectat casos de Covid-19 entre els grups de convivència. Al cas que es va notificar diumenge, que feia referència una aula de maternal de l’escola francesa d’Escaldes-Engordany, ahir se li van sumar dues aules més de primera ensenyança de l’escola andorrana d’Ordino i de Canillo, i dues més de maternal, una al col·legi Sant Ermengol i una altra al col·legi Janer. Aquest confinament de les cinc aules afecta un centenar d’alumnes. Així ho van afirmar la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ahir.Sobre aquestes mesures, la ministra Vilarrubla va afirmar que “no són unes xifres preocupants, i en lloc de pensar que hi ha cent alumnes que demà no aniran a l’escola ens hem de felicitar perquè més d’onze mil han pogut tornar a les aules de manera normal”. Vilarrubla va afegir que “parlem de poc més de l’1% del total de les classes que hi ha al país”. A més a més, la titular de la cartera d’Educació va indicar que “el fet que s’hagi d’aïllar aules, perquè hi hagi algun tipus de positiu, és una situació a la qual ens haurem d’acostumar i que formarà part de la nova realitat que ens toca viure amb la Covid-19”.Pel que fa a la tornada a les aules, la ministra d’Educació va comentar que “hem fet una tornada a les aules esglaonada, més que els altres anys”, i va recordar la importància d’haver dut a terme un cribratge entre els alumnes que tornaven a l’escola, el personal docent i el d’administració i serveis. Així doncs, Vilarrubla va dir que “hem fet el cribratge per tal d’aconseguir tres objectius. El primer era fer un retorn amb el màxim de garanties sanitàries; el segon és poder identificar aquells alumnes o personal que hagin pogut tornar infectats amb el virus, i el tercer tenir una imatge fidel de la situació actual”. Una altra de les qüestions que va explicar Martínez Benazet va ser per què no s’havien aïllat els professors de maternal. En aquest sentit, va afirmar que “hem de tenir en compte que van protegits amb mascaretes FTTP2 i un equip EPI complet, per tant encara que hagin pogut estar a prop d’un cas és molt complicat que s’hagin pogut contagiar”.Amb relació a les dades del cribratge voluntari, estaven cridats a passar les proves un total de 12.229 persones, entre alumnes, personal docent i d’administració i serveis dels centres. I finalment s’hi van presentar 11.179, que suposa un 91% del total. Martínez Benazet va afirmar que aquesta dada “demostra el compromís de les persones del país en la lluita contra el virus.” Cal destacar que ahir encara no es tenien tots els resultats i de les 11.044 proves –de les quals 8.600 eren d’alumnes– que ja es coneixien es van detectar un total de 26 positius. El ministre de Salut va indicar que demà espera poder facilitar les dades definitives. Finalment, Vilarrubla va destacar que “s’ha treballat molt per tal de poder garantir la tornada a l’escola, que era molt important per als alumnes i les seves famílies”.