Cinc persones amb el virus resten al centre hospitalari

Hospital, Ambulància Una ambulància a la porta d'urgències

Actualitzada 15/09/2020 a les 09:27

Redacció Andorra la Vella

El SAAS ha anunciat aquest matí un nou ingrés a l'hospital d'un pacient afectat per la Covid-19 a les xarxes socials. El centre suma el cinquè malalt per coronavirus, tots en habitacions a planta, després de les altes que es van registrar ahir. L'UCI continua sense cap ingressat per la pandèmia.