Maripau Naranjo assumeix la direcció de l'AFA provisionalment

La directora de supervisió ocuparà la vacant que deixa Ramón López

Actualitzada 15/09/2020 a les 10:20

Redacció Andorra la Vella

Maripau Naranjo s'ha convertit de manera provisional en la nova directora de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) per cobrir la vacant que ha deixat Ramón López. La nova responsable de l'organisme ocupava fins ara el càrrec de directora de supervisió, com a segona directiva en l'estructura.



Ramón López va deixar la direcció general de l'AFA divendres passat segons es va anunciar després d'arribar a un acord amb el Govern per abandonar el càrrec. A la web de l'organisme encara figura com a membre de l'AFA.