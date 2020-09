López afirma que Govern ha donat informació a l'FMI que nega als consellers

El PS tem la pèrdua de sobirania amb l'adhesió a l'organisme internacional

Actualitzada 15/09/2020 a les 13:43

Eduard Piera Andorra la Vella

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat avui un total de 22 esmenes a la llei d'adhesió a l'FMI, que se sumen a l'esmena a la totalitat que van presentar ahir. El president del grup, Pere López, ha lamentat que "després que ens hagin contestat a les dues demandes d'informació, encara estem més preocupats, perquè hem vist que s'ha facilitat molta informació al Fons, alguna que fins i tot s'ha negat al Consell General". López ha fet referència a posicions bancàries i informació del cas BPA.



Per la seva part, el conseller socialdemòcrata, Roger Padreny, ha fet èmfasi en que els continguts del conveni eren "excessivament oberts i indefinits" i ha explicat que les esmenes "van en la línia de definir clarament les obligacions. Per exemple, en el conveni no figura ni l'import exacte ni el document amb el que s'ha de fer la promesa de pagament". Padreny també ha remarcat la importància que les persones que estiguin designades a l'FMI per part d'Andorra "siguin càrrecs tècnics, com el director de l'AFA" i no càrrecs polítics com preveu el conveni.