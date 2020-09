Les persones de 25 a 45 anys són les que menys voten a les eleccions

L'abstenció ha passat del 22% al 51% en deu anys en aquesta franja d'edat

Joan Mico El director del CREC, Joan Micó. Eduard Comellas

Actualitzada 15/09/2020 a les 18:34

Martí Pons Andorra la Vella

L'anàlisi de l'abstenció a Andorra en les eleccions generals i comunals de l'any 2019 mostren com les persones de 25 a 45 anys són les que menys voten. El director del CRES, Joan Micó, ha explicat en la presentació de l'estudi sobre els electors que aquesta tendència en aquesta franja d'edat s'ha accentuat en els darrers deu anys, passant d'un 22,7 per cent del total d'abstencions a un 51,6% el 2019.



Micó també ha informat que el nombre d'electors en unes generals ha tingut una tendència a l'alça des del 1981, passant de les 3.648 persones a les 27.278 el 2019. Per contra, el percentatge de participació ha disminuït gairebé vuit punts, ja que el 1981 hi va haver un 74,5 per cent de participació i el 2019 un 68,3 per cent. Aquestes darreres xifres, a més, s'accentuen encara més en el cas de les comunals, passant del 77,7 per cent de participació al 56,8 per cent.