La Cambra demana digitalitzar els tràmits duaners per potenciar l''e-commerce'

Miquel Armengol remarca que en una situació de crisi com l'actual les vendes en línia permeten obrir línies cal a l'exterior

Actualitzada 15/09/2020 a les 16:18

Redacció Andorra la Vella

La Cambra de Comerç reclama la simplificació i digitalització dels tràmits duaners per potenciar les vendes en línia com a principal conclusió d'un estudi que ha encarregat l'entitat per obrir noves vies de negoci per als empresaris del país. El president de l'entitat, Miquel Armengol, destaca que en una situació com l'actual poder oferir comerç per internet "és essencial, ja que permet l'obertura de noves vies cap a l'exterior" i incideix que l'objectiu és dinamitzar i organitzar la pràctica del comerç en línia al mercat intern i que servirà per promoure l'activitat de les empreses andorranes a l'estranger. I es precisa que digitalitzar els tràmits "eliminaria el requeriment per a les empreses andorranes d'instal·lar-se fora del país per poder oferir venda per internet".



L'estudi per optimitzar la gestió duanera conclou que digitalitzar la tramitació a la duana comportaria avantatges per a l'economia perquè la faria més àgil, dinàmica i competitiva i considera que és necessari establir un procediment simplificat en el qual la factura comercial "esdevé l'element clau de la declaració duanera". La Cambra remarca que s'han de minimitzar els tràmits administratius i agilitzar-los amb mitjans digitals tant per a l'entrada com per a la sortida de mercaderies clàssiques "perquè representaria un canvi significatiu per a les empreses del país".



Aquesta simplificació per aconseguir "una circulació fluida i ràpida dels béns de comerç online" es concretaria en l'aplicació d'un model inspirat en la Ventanilla Vexcan, planteja l'estudi, que és el que s'utilitza entre el territori duaner de la Unió Europea i les Illes Canàries. I com a alternativa es proposa, sempre que es compleixin una sèrie de requisits, "efectuar la declaració duanera sustentada en la factura comercial, sense que s'incorpori un tràmit duanar a l'efecte".

