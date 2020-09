L'IPC anual augmenta un 0,4%

La variació de l'agost és de tres dècimes respecte el juliol

Actualitzada 15/09/2020 a les 11:25

Redacció Andorra la Vella

L'Índex de Preus al Consum (IPC) anual s'ha incrementat un 0,4%, despre´s de l'alça acumulada de tres dècimes que s'ha registrat a l'agost, segons les dades d'Estadística.



El grup de vestit i calçat acumula aquest any una pujada del 11,5%, sis punts més que al juliol, que Estadística assenyala que s'ha produït perquè la incidència dels productes de rebaixes no és tan forta perquè hi ha articles de nova col·lecció sense descompte quan l'any anterior estaven tots rebaixats. Hosteleria i restauració s'encareixen set dècimes fins quedar en un 0,9% per l'augment de preus dels serveis de restauració i d'allotjament.



Les baixades en el balanç de l'agost es registren en els preus d'esbarjo, espectacles i cultura, amb un 3,7% que s'atribueix a la reducció de les tarifes dels viatges organitzats. Estadística assenyala que el grup d'habitatge, salut i ensenyament són els que no han variat en l'últim mes.



L'IPC als països veïns se situa en un 0,5% a la baixa a Espanya i en un 0,2% a França, on ha baixat una dècima a l'agost.

