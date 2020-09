L'informe de la comissió post-Covid arribarà a principi d'any

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:35

Lídia Raventós Andorra la Vella

La comissió post-Covid, formada per representants dels comuns, el Consell General i el Govern, va definir ahir com s’organitzaran les taules de treball, així com el calendari des d’ara fins a final d’any. La voluntat és que els representants polítics i els experts en cada matèria que hi participin es reuneixin en dues taules diferents dos cops al mes per tractar cinc temàtiques diferents: la diversificació i transformació econòmica; la transició energètica, el medi ambient i el canvi climàtic; les relacions internacionals i el desenclavament físic; la salut pública, el benestar i la solidaritat, i en darrer lloc les administracions públiques. En totes les temàtiques, a més, es tractaran àmbits de caire transversal com són la formació, el finançament de l’Estat, la seguretat i la justícia. Tot plegat hauria de permetre a la comissió tenir un informe tancat amb les reflexions a les quals hagi arribat cada taula a principi de l’any vinent.



A la comissió, encara sense nom oficial, també hi participarà l’Institut d’Estudis Andorrans. L’organisme tindrà un paper tècnic i s’ocuparà de la gestió de les reunions i del contacte amb els experts, que seran escollits pels diferents grups polítics que participen en el treball de reflexió. Pel que fa al nom, n’hi ha diversos sobre la taula però encara cap de definit. Entre les possibilitats, Andorra futur, Repensar Andorra o comissió de reestructuració.



En la reunió d’ahir hi van participar el cap de Govern, Xavier Espot, els ministres Torres i Gallardo, els set cònsols –en el cas d’Encamp, el menor–, els presidents dels grups parlamentaris i la síndica. L’objectiu de les trobades, que es començaran a articular en taules temàtiques a partir d’ara, és reflexionar, més enllà dels quatre anys que dura una legislatura, quin camí ha d’agafar el Principat en diferents aspectes clau amb la voluntat que governi qui governi es puguin aprofitar les directrius a grans trets que s’hagin acordat.