González Laya posa com a exemple l’aeroport de la Seu com a projecte transfronterer

Espanya facilitarà els tràmits als estudiants La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, i la seva homòloga González Laya. MAE ESPAÑA

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:21

Eduard Piera Madrid

Els tràmits per tal que els andorrans que estudien o treballen a Espanya puguin obtenir la residència se simplificaran. Així ho va explicar la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, que es va reunir ahir amb la seva homòloga espanyola, Arancha González Laya, a Madrid. Ubach va comentar que “és una col·laboració amb Espanya i França sobre la circulació dels ciutadans en els tres territoris. Pensem a organitzar una comissió mixta, per facilitar els tràmits”. Una informació que va ratificar la titular espanyola, que va afirmar que “treballem per donar empara jurídica als estudiants andorrans que trien Espanya”. A més a més, González Laya va posar en relleu els diferents projectes transfronterers que es poden dur a terme i va posar com a exemple la infraestructura de l’aeroport de la Seu d’Urgell com a projecte entre ambdós països que ha tirat endavant.



Un altre dels punts que Ubach i González Laya van posar sobre la taula va ser la col·laboració que els dos països han tingut i tenen durant la pandèmia provocada per la Covid-19. En aquest sentit, les dues ministres van posar de manifest les “fluïdes relacions” entre els dos estats. Així doncs, la ministra andorrana va destacar la tasca dels ambaixadors d’ambdós països per tal que les relacions en temps complicats fossin igualment ràpides i àgils, i va agrair “al govern espanyol tota la bona col·laboració que hi ha hagut durant la crisi de la Covid-19, que va implicar unes restriccions pel que fa a la mobilitat a la frontera, i aquí el treball fet conjuntament va ser una feina molt positiva”.

Finalment i en un àmbit més global, González Laya va recordar “la importància” que es pugui concretar l’acord d’associació entre Andorra i la UE, i més “després d’aquesta pandèmia”, i Ubach li va agrair que “Espanya sempre ens ha acompanyat en aquest procés”. Laya també va agrair la bona feina feta per Andorra en l’organització de la Cimera Iberoamericana.

#1 Bravo?

(15/09/20 07:28)