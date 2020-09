Es registra un augment de 94 casos i es mantenen en 4 els hospitalitzats

El ministre de Salut admet que hi ha un retard a l’hora d’introduir les altes al sistema

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:20

Eduard Piera Andorra la Vella

El ministeri de Salut va registrar 94 nous casos de Covid-19 entre divendres de la setmana passada i ahir, tal com va anunciar el ministre Joan Martínez Benazet durant la roda de premsa d’actualització de les dades sanitàries. En aquest sentit, el titular de la cartera de Salut va indicar que “ja esperàvem que hi pogués haver un repunt de casos coincidint amb la tornada de les famílies de vacances”. No obstant això, Benazet va descartar que hi hagués una important transmissió comunitària i va recordar que “la majoria de casos arriben infectats de fora”.



Així doncs, d’ençà que es va iniciar la segona onada de contagis de la Covid-19, Andorra ha registrat un total de 583 casos. D’aquests, un total de 440 persones segueixen tenint el virus actiu. Sobre aquesta xifra, el ministre Martínez Benazet va admetre que “no està actualitzada” i va explicar que “hem centrat tots els esforços del ministeri a diagnosticar i a fer rastreig. I d’aquests 440 casos, n’hi ha una part que ja han rebut l’alta per part del metge referent però encara no se’ls ha canviat d’estatus en el sistema. Ho actualitzarem durant els propers dies”. Pel que fa a les hospitalitzacions, el ministre va indicar que restaven quatre pacients a la planta Covid de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, tot i que cap no estava en situació complicada i no hi havia cap tipus de previsió que se’ls hagués de traslladar a la unitat de cures inten­sives.



D’altra banda, el ministre va recordar la importància de mantenir “distanciament social amb les persones que no són del nostre àmbit més directe”, per tal de “no donar cames al virus”. Martínez Benazet, a més a més, va recordar “la importància que es facin els confinaments quan s’indiquen”. Tot i descartar que hi hagués desatenció generalitzada, el ministre va admetre que “hi ha una petita part de la població a la qual sempre li costa més seguir les indicacions que se li indiquen”.



Finalment, va recordar que “durant la tardor tindrem més pressió, però si mantenim les mesures que anem seguint no hem d’arribar a un pic de contagis tan dur i tan agressiu com el del març-abril”.